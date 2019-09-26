Энди Маррей не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Чжухае.

Британский теннисист Энди Маррей, который только возвращается в профессиональный теннис после перенесенной операции, не сумел преодолеть стадию второго круга соревнований категории ATP-250 в китайском Чжухае. В борьбе за выход в 1/4 финала турнира Маррей, получивший wild card в основную сетку, в трех сетах уступил австралийцу Алексу де Минауру, посеянному в Китае под 7-м номером. Энди выиграл стартовый сет, но потерпел поражение в двух последующих партиях. На выход в четвертьфинал турнира Алекс де Минаур потратил чуть более 2 часов и 40 минут игрового времени.
(7) Алекс де Минаур - (WC) Энди Маррей - 4:6, 6:2, 6:4
В четвертьфинале турнира в Чжухае Алекс де Минаур теперь сыграет с 4-м номером посева Борной Чоричем из Хорватии.
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