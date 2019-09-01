Григор Димитров становится соперником Роджера Федерера по четвертьфиналу US Open - 2019.

Григор Димитров - Алекс де Минаур - 7:5, 6:3, 6:4
То, что Григору Димитрову не удавалось сделать в пиковые моменты собственной карьеры, случилось в тот момент, когда болгарский теннисист скатился чуть ли не к нижней границе первой сотни мирового рейтинга. Впервые Григору удалось пробиться в четвертьфинал US Open и это при том, что на текущем турнире в Нью-Йорке он оказался далеко за пределами посева.
В самом начале матча четвертого круга против Алекса де Минаура Григору пришлось спасать собственную подачу с брейк-поинта. Кто же тогда знал, что этот брейковый мяч так и останется единственным в копилке австралийского теннисиста на весь матч. Больше Димитров соперника на приеме даже к серьезной борьбе не подпускал. Ну а сам болгарин находил возможность в каждой из партий взять подачу Алекса. В стартовом сете, например, это случилось уже в тот момент, когда де Минаур вышел переводить партию на тай-брейк.
Во втором и третьем сете Григор пользовался, по сути, единственными геймами, в которых австралиец начинал пробуксовывать. Но главное ведь не количество брейк-поинтов, а качество их реализации. Сегодня Димитров выиграл практически все геймы на подаче де Минаура, в которых Алекс давал Григору хотя бы минимальные шансы. Наверное, это и есть показатель уровня теннисиста.
Теперь в четвертьфинале Открытого Первенства США Григору Димитрову предстоит сыграть с Роджером Федерером. Швейцарец в своем матче четвертого круга просто уничтожил Давида Гоффина из Бельгии.
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