Роджер Федерер в пяти партиях уступил Григору Димитрову в четвертьфинале US Open - 2019.

Григор Димитров - (3) Роджер Федерер - 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2
Выступления Роджера Федерера на текущем Открытом Первенстве США получились настолько неоднозначными и нестабильными, что другого выражения, кроме как функциональные качели тут и не подберешь. После двух стартовых кругов, когда швейцарец умудрялся проигрывать стартовые партии матчей далеко не самым звёздным соперникам, последовали два поединка, в которых Роджер разбирал оппонентов на мелкие кусочки и демонстрировал фантастический уровень игры. После этих побед даже заговорили об отличных перспективах Федерера на титул, тем более, после травмы, которая помешала продолжить борьбу на US Open главному фавориту Новаку Джоковичу.
Но мечты о трофее разбились об теннисиста, которого до старта мейджора никто даже в расширенном списке претендентов на успешные выступления в Нью-Йорке не видел. Григор Димитров, переживающий откровенный спад в карьере, неожиданно разобрался со всеми трудностями. Может болгарин их и не решил до конца, но сумел начать добиваться результата, несмотря на проблемы, которые все ещё присутствуют. И сегодняшний матч - лучшее тому подтверждение. Григор не поплыл дважды проигрывая по партиям, сохранил силы на решающий рывок и шагнул в полуфинал.
Федерер попытался показать максимальную эффективность уже в самом начале встречи. Швейцарец быстро повел с брейком, воспользовавшись первым же шансом на приёме, и чётко удержал этот минимальный перевес. Димитров дальше подавал весьма неплохо, но Роджеру одного брейка вполне хватило. Главное, что в собственных геймах Федерер был очень хорош.
Но уже в начале второй партии у Григора стали появляться возможности на приёме. Первый в матче брейк-поинт болгарский теннисист упустил, но в середине сета таки смог взять подачу Федерера. Швейцарец даже отыгрался в концовке сета, но тут же ещё раз проиграл собственную подачу. Этим брейком Димитров и сравнял счёт в матче.
Проигрывать сеты на US Open - 2019 Роджеру уже не привыкать, поэтому никакого ступора с ним не случилось. Швейцарец заиграл ещё активнее и в третьей партии мог вполне и разгромить соперника. В середине сета Димитров спасся с тройного брейк-поинта, но локальный героизм лишь отсрочил его поражение в партии - Федерер успел до конца третьего сета дважды отличиться на приеме и снова уверенно повести в счёте.
Мог ли Роджер заканчивать матч в свою пользу в четырёх сетах? Скорее нет, чем да. Федерер проиграл свою подачу на самом старте этого отрезка встречи и как ни старался, отыграть отставание не смог. В середине партии у Димитрова был отличный шанс упрочить лидерство, но швейцарец вытащил подачу с семи брейк-поинтов, в том числе и тройного. Но, справедливости ради, стоит отметить, что и сам Федерер упустил отличную возможность вернуться в борьбу - при подаче Григором на партию Роджер тоже имел тройной брейк-поинт, но ни его, ни ещё 2 брейковых мяча в этом гейме реализовать не сумел.
Ну а на пятый сет, как бы банально это ни звучало, Федереру просто не хватило сил. Провал в начале партии, две проигранные подачи и вернуться в матч Роджеру уже было просто невозможно. Такой перевес Димитров был просто обязан воплощать в выход в полуфинал Открытого Первенства США . А ещё настораживает медицинский тайм-аут, который Роджер взял перед стартом пятой партии. Федерер столкнулся с проблемами верхней части спины и шеи. Когда они возникли, не ясно, но некоторый дискомфорт в действиях швейцарца был заметен ещё задолго до этого перерыва для общения с медиками.
Теперь в 1/2 финала US Open - 2019 Григор Димитров сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. 5-й номер посева в своём четвертьфинальном противостоянии одолел ещё одного швейцарского спортсмена Стэна Вавринку.
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