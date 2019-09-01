Роджер Федерер уничтожил Давида Гоффина на пути к четвертьфиналу US Open - 2019.

(3) Роджер Федерер - (15) Давид Гоффин - 6:2, 6:2, 6:0
Перед матчем четвёртого круга казалось, что именно Давид Гоффин - первый серьёзный соперник Роджера Федерера в Нью-Йорке - и именно ему предстоит стать той лакмусовой бумажкой, которая в реальности покажет состояние швейцарского теннисиста и его готовность к борьбе за самые серьёзные достижения на последнем в сезоне Турнире Большого Шлема. Да уж, показал Давид очень многое... Например то, что все те проигранные Федерером на старте US Open сеты непойми кому, можно смело называть недоразумениями. А еще то, что Роджер стал одним из явных фаворитов Открытого Первенства США. Не по привычке за былые заслуги, а по вполне объективным игровым показателям. Не перехвалить бы...
И это при том, что сегодня не обошлось без мини-провалов. И вот именно эти эпизоды, которые следующие соперники в Нью-Йорке могут попросту не простить, заставляют поклонников Федерера немного переживать. Матч против Гоффина Роджер умудрился начать с упущенной подачи. Да, затем последовали 3 подряд брейка в исполнении швейцарского теннисиста, но ведь оппонент может и зубами вцепиться в такой перевес и попросту не дать его отыграть.
Во втором сете Федерер тоже упустил свой гейм, правда на этот раз уже после того, как сам вырвался вперёд с брейком. И да, сразу после этого Роджер снова усилил игру и добил Гоффина ещё двумя выигранными на приёме геймами. В третьей партии уже ничего подобного не случалось, поскольку швейцарец просто взял и отвесил Давиду полноценную баранку.
Теперь в четвертьфинале US Open - 2019 Роджер Федерер сыграет с победителем матча между Григором Димитровым и Алексом де Минауром.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий