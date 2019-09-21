Роджер Федерер и Александр Зверев выигрывают парный матч и укрепляют перевес сборной Европы в Кубке Лейвера.

Роджер Федерер/Александр Зверев - Денис Шаповалов/Джек Сок - 6:4, 7:5
И все таки, невероятная атмосфера царит на Кубке Лейвера, несмотря на то, что турнир носит выставочный характер. Понятно, что во время последнего поединка первого игрового дня турнира трибуны набились под завязку для того, чтобы поболеть за местного любимчика Роджера Федерера. Но ведь и в целом весь сегодняшний день не покидало ощущение, что наблюдаем мы с вами не товарищеский турнир, а финал Кубка Дэвиса, как минимум. Формат Кубка Лейвера действительно получился крайне удачным со всех сторон - и с маркетинговой, и с чисто спортивной.
Федерер со Зверевым явно не относятся к парным специалистам, но на фоне куда более опытных в плане игры в дуэте Шаповалова и Сока они явно не терялись. Конечно, были и ошибки, но в целом Роджер и Александр провели довольно качественный матч, в первую очередь в плане настроя. Лучше всего это отражается в той же строке статистики, которая показывает реализованные брейк-поинты. Только представьте, Денис и Джек заработали целых 16 брейковых мячей, но реализовать смогли лишь 1 из них.
Наиболее показательным был гейм в концовке второй партии, в котором у Зверева откровенно подвисла подача. За несколько минут до этого впервые в матче отдал свой гейм и Федерер, что позволило Соку и Шаповалова отыграться с быстрого брейка у соперников. И вот, следующая подача Александра, провальное начало гейма - счёт 0:40 и тройной сет-болл для Дениса и Джека. Думаете они им воспользовались? Как бы ни так. И тремя следующими брейковыми мячами в этом же гейме, кстати, тоже. Зверев, конечно, в нужный момент неплохо расподавался, но сколько же ошибок сыпалось у Шаповалова и Сока в ключевые моменты матча!
Итак, победа Федерера и Зверева позволяет сборной Европы лидировать после стартового игрового дня Кубка Лейвера со счётом - 3:1.
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