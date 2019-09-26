Егор Герасимов в матче с тремя тай-брейками переиграл Джона Изнера в Чэнду.

Белорусский теннисист Егор Герасимов, стартовавший в основной сетке соревнований в китайском Чэнду благодаря специальному приглашению от организаторов, выбивает из борьбы лидера посева. На стадии второго круга Егор в настоящей битве переиграл 1-ю ракетку турнира и 19-го номера мирового рейтинга американца Джона Изнера. Джону не помогли и 35 эйсов, которые он успел настрелять за противостояние. Все 3 партии встречи закончились тай-брейками, поскольку ни одному из спортсменов так и не удалось отличиться на приеме. На победу в матче Егор Герасимов потратил 2 часа и 35 минут игрового времени.
(SE) Егор Герасимов - (1) Джон Изнер - 6:7(11), 7:6(5), 7:6(4)
В четвертьфинале турнира в Чэнду Егор Герасимов сыграет с канадскиим теннисистом Денисом Шаповаловым.
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