Ольга Говорцова проигрывает на старте основной сетки турнира в Ташкенте.

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова, которая пробилась в основную сетку соревнований категории WTA International в Ташкенте через сито квалификации, не сумела преодолеть стартовый раунд турнира. В двух партиях Ольга уступила представительнице Германии Татьяне Марии, занимающей на данный момент 87-ю строчку мирового рейтинга. После боевого стартового сета, который Мария сумела оставить за собой лишь на тай-брейке, Говорцова провалила вторую партию, выиграв за нее лишь 1 гейм. На победу в поединке Татьяна Мария потратила чуть менее 1 часа и 25 минут игрового времени.
Татьяна Мария - (Q) Ольга Говорцова - 7:6(5), 6:1
Примечательно, что в стартовой партии Говорцова сначала спаслась с подачи соперницей на матч, а потом в двух подряд собственных геймах отыгрывала сет-боллы у немецкой теннисистки.
Во втором раунде турнира в Ташкенте Татьяна Мария сыграет с россинякой Анной Калинской.
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