Марсель Гранольерс и Орасио Себальос становятся первыми финалистами US Open в мужском парном разряде.

Испано-аргентинская пара Марсель Гранольерс/Орасио Себальос, получившая на последнем в сезоне Турнире Большого Шлема 8-й номер посева, пробивается в финал мужского парного разряда US Open - 2019. В борьбе за выход в титульный матч мейджора Марсель и Орасио на двух тай-брейках переиграли 11-й дуэт соревнований Кевина Кравица и Андреаса Мьеса из Германии. За весь поединок ни одной из пар так и не удалось отличиться на приеме, ну а на тай-брейках Гранольерс и Себальос действовали чуть увереннее оппонентов. На победу в полуфинале US Open Марсель и Орасио потратили около 1 часа и 45 минут игрового времени.
(8) Марсель Гранольерс/Орасио Себальос - (11) Кевин Кравиц/Андреас Мьес - 7:6(2), 7:6(5)
За титул US Open - 2019 Марсель Гранольерс и Орасио Себальос поспорят с победителями матча Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Джейми Маррей/Нил Скупски.
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