Симона Халеп разгромила Ребекку Петерсон на старте турнира в Пекине.

Румынская теннисистка Симона Халеп, получившая на турнире в Пекине 6-й номер посева, уверенно начинает выступления на соревнованиях. В матче первого круга Симона разгромила представительницу Швеции Ребекку Петерсон, начинавшую борьбу в столице Китая ещё с сита квалификации. За весь матч Халеп отдала 53-й ракетке мира всего 2 гейма - по одному в каждом из сетов. На стартовую победу в Пекине Симона Халеп потратила чуть менее часа с четвертью игрового времени.
(6) Симона Халеп - (Q) Ребекка Петерсон - 6:1, 6:1
Во втором раунде турнира в Пекине Симона Халеп сыграет с победительницей матча между Екатериной Александровой и Бернардой Перой.
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