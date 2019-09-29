воскресенье, 29 сентября 2019 г.

Симона Халеп разгромила Ребекку Петерсон на старте турнира в Пекине.

Румынская теннисистка Симона Халеп, получившая на турнире в Пекине 6-й номер посева, уверенно начинает выступления на соревнованиях. В матче первого круга Симона разгромила представительницу Швеции Ребекку Петерсон, начинавшую борьбу в столице Китая ещё с сита квалификации. За весь матч Халеп отдала 53-й ракетке мира всего 2 гейма - по одному в каждом из сетов. На стартовую победу в Пекине Симона Халеп потратила чуть менее часа с четвертью игрового времени.


(6) Симона Халеп - (Q) Ребекка Петерсон - 6:1, 6:1

 Во втором раунде турнира в Пекине Симона Халеп сыграет с победительницей матча между Екатериной Александровой и Бернардой Перой.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 10:41
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)