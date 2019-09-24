Симона Халеп уверенно переиграла Барбору Стрыкову на старте турнира в Ухане.

(4) Симона Халеп - Барбора Стрыкова - 6:3, 6:2
Оба сета стартового матча Симоны Халеп в Ухане развивались по одному и тому же сценарию. Румынская теннисистка довольно быстро вырывалась вперёд с брейком, но позволяла Стрыковой это отставание ликвидировать. Правда концовку каждой из партий Халеп проводила в разы увереннее соперницы. Румынская теннисистка оформляла ещё по 2 успеха на приёме и спокойно выигрывала сеты.
В третьем раунде турнира в Ухане Симона Халеп сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, переигравшей Онс Жабер.
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