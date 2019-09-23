Каролин Возняцки проигрывает на старте турнира в Ухане.

Шувей Се - (13) Каролин Возняцки - 6:7(2), 6:1, 6:2
В стартовой партии Каролин Возняцки сумела добиться отличного перевеса сразу с двумя брейками, но чуть было не упустила его. Датчанка быстро повела в счете с геймом на приеме в активе, упустила возможность удвоить отрыв в середине партии, но таки оформила второй брейк. Казалось, закончить сет в свою пользу при счете 5:1 Каролин должна без проблем, но Возняцки дважды не подала на победу в партии. Шувей дотянула до тай-брейка, но вот на нем навязать борьбу 13-й ракетке турнира представительница Тайваня уже не смогла.
Ну а со счета 1:1 во втором сете Возняцки попала в откровенную игровую яму. Датчанка проиграла 9 геймов подряд. Этого рывка Се хватило для того, чтобы оформить победу во второй партии и повести сразу с двумя брейками по ходу решающего сета - 4:0. Каролин ужасающую серию таки прервала, но вернуться в борьбу за матч уже не сумела.
Во втором раунде соревнований в Ухане Шувей Се сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая на отказе прошла представительницу Казазстана Юлию Путинцеву.
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