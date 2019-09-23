Катерина Бондаренко проиграла первый матч после возвращения в тур.

Гретье Минен - Катерина Бондаренко - 6:2, 6:2
Конечно, ожидать от Катерины Бондаренко тенниса фантастического уровня уже в первом матче после выхода из декретного отпуска не приходилось. Нельзя сказать, что украинская теннисистка провалила свой стартовый матч, но хоть немного наладить собственную игру у Катерины получалось лишь тогда, когда соперница уже обеспечивала более чем солидный отрыв в каждой из партий матча.
Так, в дебюте поединка Бондаренко проиграла сразу две собственные подачи подряд и позволила Минен повести - 4:0. У Катерины даже был брейк-поинт для того, чтобы сократить отставание в счете, но украинская теннисистка им не воспользовалась. В итоге Гретье спокойно довела партию до победы.
В начале второго сета ситуация для Катерины складывалась и того хуже - Гретье вполне могла отвесить сопернице полноценную баранку, но при счете 5:0 имея в активе сразу 3 выигранных на приеме гейма, бельгийская теннисистка не смогла подать на матч. Бондаренко еще и собственную подачу после первого в матче брейка выиграла, но на большее Катерина рассчитывать уже не могла.
Во втором раунде турнира в Ташкенте Гретье Минен сыграет с победительницей матча между первой ракеткой турнира Викторией Кузмовой и Франческой ди Лоренцо.
Напомним, что на соревнованиях в Ташкенте сыграет еще одна украинская теннисистка Катарина Завацкая. Уже сегодня ей предстоит сыграть с представительницей Латвии Аленой Остапенко, получившей на турнире 4-й номер посева.
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