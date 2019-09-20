Софья Кенин разыграет с Самантой Стосур титул в Гуанчжоу.

Американская теннисистка Софья Кенин, получившая на соревнованиях в Гуанчжоу 3-й номер посева, становится второй финалисткой турнира. На стадии 1/2 финала Софья в трех партиях переиграла россиянку Анну Блинкову, занимающую на данный момент 76-ю строчку мирового рейтинга. Кенин выиграла на тай-брейке стартовый сет встречи и даже вела с брейком по ходу второй партии - 4:2, но провалила концовку этого игрового отрезка. На решающий сет у Блинковой попросту не хватило сил и россиянка взяла за него лишь 1 гейм. На победу в полуфинале турнира в Гуанчжоу Софья Кенин потратила чуть более двух с четвертью часов игрового времени.
(3) Софья Кенин - Анна Блинкова - 7:6(2), 4:6, 6:1
За трофей турнира в Гуанчжоу Софья Кенин поспорит с австалийской теннисисткой Самантой Стосур, обыгравшей в своем полуфинальном матче
представительницу Швейцарии Викторию Голубич.
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