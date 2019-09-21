Софья Кенин выигрывает турнир в Гуанчжоу.

Американская теннисистка Софья Кенин становится победительницей соревнований в китайском Гуанчжоу, на которых она была посеяна под 3-м номером. В титульном матче турнира Софья в трех партиях переиграла обладательницу wild card от организаторов австралийскую спортсменку Саманту Стосур, занимающую на данный момент 129-ю строчку мирового рейтинга. Стосур на тай-брейке оставила за собой стартовый сет финала, но уступила в двух последующих партиях. На победу в титульном матче турнира в Гуанчжоу Софья Кенин потратила около 2 часов и 35 минут игрового времени.
Для Софьи Кенин титул в Гуанчжоу становится уже третьим в карьере. Примечательно, что все свои трофеи американская теннисистка выиграла по ходу текущего сезона.
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