Катарина Завацкая уступила Софье Кенин во втором раунде турнира в Гуанчжоу.

(3) Софья Кенин - (Q) Катарина Завацкая - 6:4, 6:2
В начале матча Катарина достаточно неожиданно сумела вырваться вперед с брейком, но достаточно быстро Кенин перехватила инициативу и полностью взяла нити игры в свои руки. В середине стартового сета Софья отыграла упущенную подачу, а под занавес партии еще раз отличилась на приеме.
Второй сет активнее начала уже американка, которая в первом же гейме сумела обеспечить себе перевес с брейком. Завацкая могла моментально отыграться, но не воспользовалась брейк-поинтом. Хотя, через несколько минут Катарина все же восстановила равновесие в счете. Правда, после обратного брейка в исполнении соперницы Софья усилила игру, оформила еще 2 брейка и уверенно завершила поединок в свою пользу.
В четвертьфинале турнира в Гуанчжоу Софья Кенин сыграет с победительницей матча между Ясмин Паолини и Сайсай Чжэн.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий