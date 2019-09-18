среда, 18 сентября 2019 г.

Катарина Завацкая уступила Софье Кенин во втором раунде турнира в Гуанчжоу.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая, начинавшая выступления на соревнованиях в китайском Гуанчжоу еще с сита квалификации, не сумела пробиться в четвертьфинал турнира. На стадии второго круга Катарина в двух партиях уступила 3-й ракетке турнира американке Софье Кенин, занимающей 20-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в противостоянии Кенин потратила чуть более часа с четвертью игрового времени.


(3) Софья Кенин - (Q) Катарина Завацкая - 6:4, 6:2

В начале матча Катарина достаточно неожиданно сумела вырваться вперед с брейком, но достаточно быстро Кенин перехватила инициативу и полностью взяла нити игры в свои руки. В середине стартового сета Софья отыграла упущенную подачу, а под занавес партии еще раз отличилась на приеме.

Второй сет активнее начала уже американка, которая в первом же гейме сумела обеспечить себе перевес с брейком. Завацкая могла моментально отыграться, но не воспользовалась брейк-поинтом. Хотя, через несколько минут Катарина все же восстановила равновесие в счете. Правда, после обратного брейка в исполнении соперницы Софья усилила игру, оформила еще 2 брейка и уверенно завершила поединок в свою пользу.

В четвертьфинале турнира в Гуанчжоу Софья Кенин сыграет с победительницей матча между Ясмин Паолини и Сайсай Чжэн.

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о 11:59
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