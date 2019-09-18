среда, 18 сентября 2019 г.

Анжелик Кербер выходит в четвертьфинал турнира в Осаке.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер становится четвертьфиналисткой соревнований в японской Осаке. На стадии второго круга Анжелик в двух партиях обыграла американку Николь Гиббс, начинавшую путь на турнире еще с сита квалификации и занимающую на данный момент 137-ю строчку мирового рейтинга. На победу в стартовом матче в Осаке Анжелик Кербер потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


(4) Анжелик Кербер - (Q) Николь Гиббс - 6:2, 6:4

Стартовый сет матча прошел при, можно сказать, тотальном перевесе Кербер. Да, в дебюте поединка теннисистки обменялись брейками, но с середины партии Анжелик полностью захватила инициативу и еще дважды отличилась на приеме.

Но вот в начале второго сета показалось, что Гиббс готова перевернуть ход поединка. Американка повела сразу с двумя брейками - 4:1, но... Умудрилась упустить этот перевес. Кербер трижды подряд отличилась на приеме, причем два последних в матче брейка Анжелик оформила под ноль. Таким образом, с полноценным камбеком во втором сете Кербер поставила победную точку в матче.

Эта победа становится для Анжелик Кербер первой в туре с июля месяца.

Теперь на стадии 1/4 финала турнира в Осаке Анжелик Кербер сыграет с еще одной американской теннисисткой Мэдисон Киз, переигравшей в своем матче второго круга представительницу Казахстана Зарину Дияс.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 12:18
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)