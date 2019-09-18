Анжелик Кербер выходит в четвертьфинал турнира в Осаке.

(4) Анжелик Кербер - (Q) Николь Гиббс - 6:2, 6:4
Стартовый сет матча прошел при, можно сказать, тотальном перевесе Кербер. Да, в дебюте поединка теннисистки обменялись брейками, но с середины партии Анжелик полностью захватила инициативу и еще дважды отличилась на приеме.
Но вот в начале второго сета показалось, что Гиббс готова перевернуть ход поединка. Американка повела сразу с двумя брейками - 4:1, но... Умудрилась упустить этот перевес. Кербер трижды подряд отличилась на приеме, причем два последних в матче брейка Анжелик оформила под ноль. Таким образом, с полноценным камбеком во втором сете Кербер поставила победную точку в матче.
Эта победа становится для Анжелик Кербер первой в туре с июля месяца.
Теперь на стадии 1/4 финала турнира в Осаке Анжелик Кербер сыграет с еще одной американской теннисисткой Мэдисон Киз, переигравшей в своем матче второго круга представительницу Казахстана Зарину Дияс.
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