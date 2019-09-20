пятница, 20 сентября 2019 г.

Анжелик Кербер на отказе Мэдисон Киз вышла в полуфинал турнира в Осаке.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер пробивается в 1/2 финала соревнований в японской Осаке. На стадии четвертьфинала Анжелик прошла американку Мэдисон Киз, занимающую 16-ю строчку текущего мирового рейтинга. Спортсменки обменялись выигранными партиями, но фактически в дебюте решающего сета Мэдисон приняла решение отказаться от продолжения борьбы. Снялась с матча Киз сразу после того, как под ноль упустила собственную подачу. Теннисистки провели на корте чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.


(4) Анжелик Кербер - (5) Мэдисон Киз - 6:4, 4:6, 2:1, ret

Теперь за выход в финал турнира в Осаке Анжелик Кербер поспорит с победительницей матча между местной теннисисткой Мисаки Дои и россиянкой Анастасией Павлюченковой.

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о 13:18
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