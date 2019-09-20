Анжелик Кербер на отказе Мэдисон Киз вышла в полуфинал турнира в Осаке.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер пробивается в 1/2 финала соревнований в японской Осаке. На стадии четвертьфинала Анжелик прошла американку Мэдисон Киз, занимающую 16-ю строчку текущего мирового рейтинга. Спортсменки обменялись выигранными партиями, но фактически в дебюте решающего сета Мэдисон приняла решение отказаться от продолжения борьбы. Снялась с матча Киз сразу после того, как под ноль упустила собственную подачу. Теннисистки провели на корте чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.
(4) Анжелик Кербер - (5) Мэдисон Киз - 6:4, 4:6, 2:1, ret
Теперь за выход в финал турнира в Осаке Анжелик Кербер поспорит с победительницей матча между местной теннисисткой Мисаки Дои и россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий