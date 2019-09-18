среда, 18 сентября 2019 г.

Надежда Киченок и Эбигейл Спирс переиграли 3-ю пару турнира в Осаке и вышли в 1/4 финала.

Украино-американский дуэт Надежда Киченок/Эбигейл Спирс пробивается в четвертьфинал соревнований в Осаке. На старте турнира Надежда и Эбигейл в двух партиях обыграли Николь Меличар и Квету Пешке, получивших в Японии 3-й номер посева. В стартовом сете Киченок и Спирс владели ощутимым перевесом, а вот во второй партии им даже пришлось спасаться с подачи соперниц на партию. В итоге, итоговая победа была оформлена на тай-брейке сета. На выход в четвертьфинал турнира в Осаке Надежда Киченок и Эбигейл Спирс потратили чуть менее 1 часа и 25 минут игрового времени.


Надежда Киченок/Эбигейл Спирс - (3) Николь Меличар/Квета Пешке - 6:2, 7:6(3)

На стадии 1/4 финала турнира в Осаке Надежда Киченок и Эбигейл Спирс сыграют против японского дуэта Эри Ходзуми/Макото Ниномия.

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о 13:13
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