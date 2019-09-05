Людмила Киченок и Алена Остапенко не сумели пробиться в полуфинал женского парного турнира на US Open.

Украино-латвийский дуэт Людмила Киченок/Алена Остапенко завершил борьбу на US Open - 2019 на стадии четвертьфинала. В двух партиях Людмила и Алена, получившие в Нью-Йорке 14-й номер посева, проиграли американской паре Каролин Доулхайд/Ваня Кинг. В стартовом сете пары несколько раз обменялись брейками, но в итоге все решилось на тае, который американки провели в разы спокойнее. Доулхайд и Кинг второй сет начали с успеха на приеме. И пусть Киченок с Остапенко в середине сета отыгрались, Каролин и Ваня оформили еще один брейк и, фактически, вместе с ним и победу в матче. На выход в полуфинал US Open - 2019 Каролин Доулхайд и Ваня Кинг потратили почти 1 час и 50 минут игрового времени.
Каролин Доулхайд/Ваня Кинг - Людмила Киченок/Алена Остапенко - 7:6(2), 6:4
За выход в финал последнего в сезоне Турнира Большого Шлема американки теперь поспорят с 4-й парой соревнований Элизе Мертенс/Арина Соболенко.
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