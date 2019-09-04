Филипп Кольшрайбер успешно стартовал на Челленджере в Генуе.

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер, получивший на соревнованиях категории Челленджер в Генуе 4-й номер посева, довольно уверенно вышел в третий раунд турнира. В стартовом для себя матче второго круга Филипп в двух партиях обыграл местного спортсмена Лоренцо Мусетти, занимающего скромную 495-ю строчку мирового рейтинга. Разгрома в матче не получилось - Кольшрайбер даже по разу в каждом из сетов упустил собственную подачу, но на приеме отличился по 2 раза за партию. На стартовую победу на Челленджере в Генуе Филипп Кольшрайбер потратил чуть более 1 часа и 25 минут игрового времени.
(4) Филипп Кольшрайбер - (WC) Лоренцо Мусетти - 6:4, 6:4
В третьем раунде Челленджера в Генуе Филипп Кольшрайбер сыграет с испанским теннисистом Бернабе Сапата-Миральесом.
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