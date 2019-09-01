Йоханна Конта не пустила Каролину Плишкову в четвертьфинал US Open - 2019.

(16) Йоханна Конта - (3) Каролина Плишкова - 6:7(1), 6:3, 7:5
Для Каролины Плишковой матч четвёртого круга Открытого Первенства США начался - хуже не придумаешь. Уже в стартовом гейме встречи Каролина упустила собственную подачу, а вот игру на приёме наладить долгое время не получалось категорически. Более того, у Конты стабильно возникали шансы для того, чтобы упрочить свой перевес в счёте. Следующий гейм на своей подаче Плишкова взяла отыграв двойной брейк-поинт, а ещё через несколько минут чешской теннисистке пришлось спасаться со счета 0:40. За тот гейм Каролина отыграла сразу 5 брейковых мячей.
В середине партии Плишкова и сама разочек навязала сопернице борьбу, но воспользоваться первым брейк-поинтом в матче Каролина не смогла. По привычке свой следующий гейм чешской теннисистке пришлось вытаскивать со счета 15:40, но опять Йоханна отпустила соперницу. Ну а затем последовал провал от Конты - британка под ноль проиграла подачу на сет и в итоге дорого за это заплатила. Плишкова, отыгравшаяся в последний момент, дотянула до тай-брейка, а на нем отдала сопернице всего 1 розыгрыш.
Победа в настолько сложном сете просто должна была придать Каролине уверенности в собственных силах. Казалось, так и произошло, потому что вторую партию уже она сама начала с брейка, но проблемы на подаче никуда не делись. Конта моментально отыгрывается, но тут же снова позволяет Плишковой отличиться на приеме. Чешской теннисистке, наконец, удалось подтвердить брейк выигранной подачей, но...
Но со счета 1:3 Конта оформила 2 подряд брейка и выиграла 5 геймов подряд. Как не сложно подсчитать, этого рывка Йоханне хватило для того, чтобы сравнять счет по партиям. Да, подача на сет сложилась для британки очень непросто - пришлось спасаться с двойного брейк-поинта, но главное, что задачу удалось выполнить и встреча перетекла в решающий отрезок.
Наконец на нем обе теннисистки показали настоящий мастер-класс по удерживанию собственных геймов. До поры, до времени, ни одного брейк-поинта, даже счет 40:40 ни разу не фиксировался - тотальный перевес подающей стороны. И когда казалось, что тай-брейка решающей партии просто не избежать, Плишкова дрогнула. Очередной провал на подаче, снова 0:40, но на этот раз Каролине удалось отыграть только 1 скрытый матч-болл. Конта тоже доигралась до брейк-поинта у соперницы при подаче на победу, но Йоханна справилась и поставила точку в поединке.
В четвертьфинале US Open - 2019 Йоханна Конта сыграет с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Мэдисон Киз.
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