Марта Костюк переиграла Сару Эррани и вышла в четвертьфинал турнира в Валенсии.

Марта Костюк - (WC) Сара Эррани - 6:2, 6:4
Казалось, что опыт Эррани, ну и, конечно же, ее любовь к игре на грунте могут сыграть свою роль в этом матче второго круга соревнований в Валенсии. Но именно Марта Костюк смогла фактически в самом дебюте встречи захватить инициативу. Да, Сара первой вырвалась вперед с брейком, но на него Костюк ответила сразу тремя выигранными на приеме геймами лишь по ходу стартовой партии. Победу украинской теннисистки в этом отрезке матча смело можно назвать уверенной.
Второй сет начался для Марты еще немного сложнее. Мало того, что она снова упустила свою стартовую подачу, так еще и в середине сета позволила Саре повести сразу с двумя брейками. Но именно с этого момента начался настоящий перелом. Костюк снова устроила впечатляющий рывок из трех брейков. Выиграв 5 геймов подряд украинская теннисистка закончила встречу в свою пользу.
В 1/4 финала турнира в Валенсии Марта Костюк сыграет со 2-й ракеткой соревнований Аранчей Рус из Нидерландов.
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