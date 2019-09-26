четверг, 26 сентября 2019 г.

Марта Костюк переиграла Сару Эррани и вышла в четвертьфинал турнира в Валенсии.

Украинская теннисистка Марта Костюк становится четвертьфиналисткой соревнований категории ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов в испанской Валенсии. На стадии второго круга Марта переиграла легендарную итальянскую теннисистку Сару Эррани, занимающую, правда, на данный момент довольно скромную 251-ю строчку мирового рейтинга. На победу в матче Марта Костюк потратила 1 час и 20 минут игрового времени.


Марта Костюк - (WC) Сара Эррани - 6:2, 6:4

Казалось, что опыт Эррани, ну и, конечно же, ее любовь к игре на грунте могут сыграть свою роль в этом матче второго круга соревнований в Валенсии. Но именно Марта Костюк смогла фактически в самом дебюте встречи захватить инициативу. Да, Сара первой вырвалась вперед с брейком, но на него Костюк ответила сразу тремя выигранными на приеме геймами лишь по ходу стартовой партии. Победу украинской теннисистки в этом отрезке матча смело можно назвать уверенной.

Второй сет начался для Марты еще немного сложнее. Мало того, что она снова упустила свою стартовую подачу, так еще и в середине сета позволила Саре повести сразу с двумя брейками. Но именно с этого момента начался настоящий перелом. Костюк снова устроила впечатляющий рывок из трех брейков. Выиграв 5 геймов подряд украинская теннисистка закончила встречу в свою пользу.

В 1/4 финала турнира в Валенсии Марта Костюк сыграет со 2-й ракеткой соревнований Аранчей Рус из Нидерландов.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 18:42
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)