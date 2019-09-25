среда, 25 сентября 2019 г.

Марта Костюк с уверенной победы стартовала на 60-тысячнике в Испании.

Украинская теннисистка Марта Костюк всего за 55 минут игрового времени справилась со своей стартовой соперницей на соревнованиях категории ITF в испанской Валенсии, призовой фонд которых составляет 60 тысяч долларов. В первом раунде Марта в двух партиях разгромила 5-ю ракетку турнира Мэнди Минеллу из Люксембурга, занимающую 174-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Костюк отдала сопернице всего 4 гейма.


Марта Костюк - (5) Мэнди Минелла - 6:3, 6:1

Во втором раунде турнира в Валенсии Марта Костюк сыграет с победительницей встречи между представительницей Нидерландов Ришель Хогенкамп и итальянской теннисисткой Сарой Эррани.

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о 23:47
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