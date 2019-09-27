пятница, 27 сентября 2019 г.

Марта Костюк с баранкой в решающем сете обыграла 2-ю ракетку турнира в Валенсии.

Украинская теннисистка Марта Костюк выходит в полуфинал турнира ITF с призовым фондом в 60 тысчя долларов в испанской Валенсии. На стадии 1/4 финала Марта в трех сетах переиграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус, получившую на соревнованиях 2-й номер посева. После двух боевых партий, которые теннисистки выиграли поочередно, Костюк полностью переиграла оппонентку в решающем отрезке матча, отвесив Рус полноценную баранку. На победу в матче Марта Костюк потратила чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.


Марта Костюк - (2) Аранча Рус - 6:4, 3:6, 6:0

За выход в финал соревнований в Валенсии Марта Костюк поспорит с немкой Тамарой Корпач.

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о 16:32
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