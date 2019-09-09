понедельник, 9 сентября 2019 г.

Катерина Козлова уверенно стартовала на турнире в Нанчанге.

Украинская теннисистка Катерина Козлова уверенно выиграла стартовый матч на соревнованиях в китайском Нанчанге. В поединке первого круга Катерина, получившая на турнире 7-й номер посева, в двух партиях переиграла квалифайера Грету Арн из Венгрии, занимающую 347-ю строчку текущего мирового рейтинга. Козлова за весь матч отдала сопернице всего 3 гейма и потратила на победу чуть более часа с четвертью игрового времени.


(7) Катерина Козлова - (Q) Грета Арн - 6:2, 6:1

Во втором раунде соревнований в Нанчанге Катерина Козлова сыграет с Далилой Якупович. Представительница Словении на старте турнира переиграла итальянскую теннисистку Сару Эррани.

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о 13:06
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