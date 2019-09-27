Катерина Козлова успешно стартовала в квалификации турнира в Пекине.

Катерина Козлова, получившая 11-й номер посева в квалификации крупных соревнований WTA в Пекине, уверенно начинает борьбу за выход в основную сетку турнира. В первом раунде отбора украинская теннисистка в двух партиях переиграла Синью Гао из Китая, занимающую 493-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Козлова отдала сопернице лишь 4 гейма. На победу в первом матче квалификации соревнований в столице Пекина Катерина Козлова потратила 1 час и 35 минут игрового времени.
(11) Катерина Козлова - (WC) Синью Гао - 6:3, 6:1
За выход в основную сетку турнира в Пекине Катерина Козлова поспорит с американкой Дженнифер Бреди.
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