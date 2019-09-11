среда, 11 сентября 2019 г.

Катерина Козлова выходит в четвертьфинал соревнований в Нанчанге.

Украинская теннисистка Катерина Козлова выходит в 1/4 финала соревнований в китайском Нанчанге. На стадии второго круга Катерина, получившая на турнире 7-й номер посева, в двух партиях обыграла представительницу Словении Далилу Якупович, занимающую 154-ю строчку текущего мирового рейтинга. Оба сета поединка Козлова завершила с комфортным перевесом - 6:2. На выход в четвертьфинал турнира в Нанчанге Катерина Козлова потратила чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.


(7) Катерина Козлова - Далила Якупович - 6:2, 6:2

 Начало отчетного поединка прошло при тотальном перевесе украинской теннисистки. Катерина дважды отличилась на приёме и повела со счётом 4:0. Да, между брейками в исполнении Козловой Якупович тоже могла взять подачу соперницы, но Катерина спасла гейм с двойного брейк-поинта. Могла украинка оформить и полноценный разгром, но не воспользовалась двойным сет-боллом на приёме. Правда, подача на партию прошла для Козловой без каких либо проблем.

Начало второй партии прошло в довольно нервной борьбе. Дважды Козлова вырывалась вперёд с брейком, но тут же Якупович отыгрывалась. Но с середины сета Катерина снова захватила инициативу и оформила два безответных брейка. При подаче на матч Козловой пришлось отыгрывать двойной брейк-поинт, но украинка справилась.

В четвертьфинале турнира в Нанчанге Катерина Козлова сыграет с победительницей матча между Самантой Стосур и Ниной Стоянович.

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о 13:24
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