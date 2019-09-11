Катерина Козлова выходит в четвертьфинал соревнований в Нанчанге.

(7) Катерина Козлова - Далила Якупович - 6:2, 6:2
Начало отчетного поединка прошло при тотальном перевесе украинской теннисистки. Катерина дважды отличилась на приёме и повела со счётом 4:0. Да, между брейками в исполнении Козловой Якупович тоже могла взять подачу соперницы, но Катерина спасла гейм с двойного брейк-поинта. Могла украинка оформить и полноценный разгром, но не воспользовалась двойным сет-боллом на приёме. Правда, подача на партию прошла для Козловой без каких либо проблем.
Начало второй партии прошло в довольно нервной борьбе. Дважды Козлова вырывалась вперёд с брейком, но тут же Якупович отыгрывалась. Но с середины сета Катерина снова захватила инициативу и оформила два безответных брейка. При подаче на матч Козловой пришлось отыгрывать двойной брейк-поинт, но украинка справилась.
В четвертьфинале турнира в Нанчанге Катерина Козлова сыграет с победительницей матча между Самантой Стосур и Ниной Стоянович.
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