понедельник, 23 сентября 2019 г.

Катерина Козлова уступила в первом раунде основной сетки соревнований в Ухане.

Украинская теннисистка Катерина Козлова, которая пробилась в основную сетку турнира категории WTA Premier 5 в китайском Ухане через сито квалификации, проигрывает в первом раунде соревнований. В матче стартового круга основы Катерина в трех партиях проиграла американке Элисон Риске, занимающей 35-ю строчку текущего мирового рейтинга. Козлова оставила за собой стартовый сет встречи, но уступила в двух последующих отрезках поединка. На победу в поединке Элисон Риске потратила чуть более 2 часов и 25 минут игрового времени.


Элисон Риске - (Q) Катерина Козлова - 4:6, 6:3, 6:3

Козлова крайне удачно начала поединок и сумела уже на самом его старте повести сразу с двумя брейками - 4:1. Сразу же после второго успеха на приеме Катерина позволила сопернице немного сократить отставание в счете и отыграть одну упущенную подачу, но полностью ликвидировать отрыв украинки Риске уже не смогла.

Дебют второй партии остался уже за Элисон, которая также организовала для себя отрыв сразу с двумя геймами на приеме в активе. Подать на победу в сете с первой попытки Риске не смогла, но полноценный камбек Козловой тоже не удался - отыграть Катерина смогла лишь один брейк.

В решающей партии Козлова сумела быстро оформить брейк, но даже подтвердить его собственной выигранной подачей украинка не смогла. В итоге Риске за третью партию оформила сразу 3 брейка и завершила поединок в свою пользу.

Во втором раунде турнира в Ухане Элисон Риске сыграет с победительницей встречи между Моникой Пюиг и Анжелик Кербер.

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о 11:40
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