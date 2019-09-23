Катерина Козлова уступила в первом раунде основной сетки соревнований в Ухане.

Элисон Риске - (Q) Катерина Козлова - 4:6, 6:3, 6:3
Козлова крайне удачно начала поединок и сумела уже на самом его старте повести сразу с двумя брейками - 4:1. Сразу же после второго успеха на приеме Катерина позволила сопернице немного сократить отставание в счете и отыграть одну упущенную подачу, но полностью ликвидировать отрыв украинки Риске уже не смогла.
Дебют второй партии остался уже за Элисон, которая также организовала для себя отрыв сразу с двумя геймами на приеме в активе. Подать на победу в сете с первой попытки Риске не смогла, но полноценный камбек Козловой тоже не удался - отыграть Катерина смогла лишь один брейк.
В решающей партии Козлова сумела быстро оформить брейк, но даже подтвердить его собственной выигранной подачей украинка не смогла. В итоге Риске за третью партию оформила сразу 3 брейка и завершила поединок в свою пользу.
Во втором раунде турнира в Ухане Элисон Риске сыграет с победительницей встречи между Моникой Пюиг и Анжелик Кербер.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий