Катерина Козлова вышла в основную сетку соревнований в Ухане.

Украинская теннисистка Катерина Козлова успешно преодолела квалификацию крупных соревнований категории WTA Premier 5 в китайском Ухане. В финале отбора Катерина в сложнейшем трехсетовом поединке обыграла 2-ю ракетку предварительной стадии турнира представительницу Швеции Ребекку Петерсон, занимающую 52-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в финале квалификации турнира в Ухане Катерина Козлова потратила почти 2 часа и 20 минут игрового времени.
(11) Катерина Козлова - (2) Ребекка Петерсон - 6:1, 4:6, 7:5
Соперница Катерины Козловой по первому раунду основной сетки турнира в Ухане определится чуть позже.
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