вторник, 24 сентября 2019 г.

Светлана Кузнецова ждёт победительницу матча Свитолина - Мугуруса в 1/8 финала турнира в Ухане.

Россиянка Светлана Кузнецова пробивается в третий раунд соревнований категории WTA Premier 5 в китайском Ухане. На стадии второго круга Светлана в двух сетах переиграла представительницу Тайваня Шувей Се, занимающую 32-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Кузнецова потратила чуть более полутора часов игрового времени.


(Q) Светлана Кузнецова - Шувей Се - 6:2, 7:6(5)

 Начало встречи смело можно заносить в актив российской теннисистке, которая сумела повести сразу с двумя брейками. Шувей попробовала вернуться в борьбу за стартовый сет, но отыграв одну упущенную подачу, тут же позволила Кузнецовой снова отличиться на приёме и восстановить комфортный перевес в счёте. С ним Светлана и закончила первую партию в свою пользу.

В начале второго сета с геймом на приёме в активе повела уже Се, но в середине партии Кузнецова восстановила равновесие в счёте выиграв под ноль подачу тайваньской теннисистки. В итоге судьба встречи решилась на тай-брейке второй партии, на котором чуть стабильнее сыграла Светлана.

В третьем раунде турнира в Ухане Светлана Кузнецова сыграет с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Гарбинье Мугурусой.

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о 08:42
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