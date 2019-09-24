Светлана Кузнецова ждёт победительницу матча Свитолина - Мугуруса в 1/8 финала турнира в Ухане.

(Q) Светлана Кузнецова - Шувей Се - 6:2, 7:6(5)
Начало встречи смело можно заносить в актив российской теннисистке, которая сумела повести сразу с двумя брейками. Шувей попробовала вернуться в борьбу за стартовый сет, но отыграв одну упущенную подачу, тут же позволила Кузнецовой снова отличиться на приёме и восстановить комфортный перевес в счёте. С ним Светлана и закончила первую партию в свою пользу.
В начале второго сета с геймом на приёме в активе повела уже Се, но в середине партии Кузнецова восстановила равновесие в счёте выиграв под ноль подачу тайваньской теннисистки. В итоге судьба встречи решилась на тай-брейке второй партии, на котором чуть стабильнее сыграла Светлана.
В третьем раунде турнира в Ухане Светлана Кузнецова сыграет с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Гарбинье Мугурусой.
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