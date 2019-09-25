Петра Квитова уверенно обыграла Слоан Стивенс на пути в четвертьфинал турнира в Ухане.

(5) Петра Квитова - (10) Слоан Стивенс - 6:3, 6:3
Просто идеальный матч провела Петра Квитова на стадии третьего круга турнира в Ухане. Несмотря на статус соперницы чешская теннисистка ни разу не позволила себе слабины на собственной подаче и не дала Слоан Стивенс за весь поединок заработать ни одного брейк-поинта. При этом сама Квитова стабильно навязывала сопернице борьбу на приеме и сумела трижды взять подачу Слоан.
Первый раз зацепиться за гейм на подаче Стивенс чешской теннисистке удалось уже в самом дебюте встречи. Слоан, конечно, бодалась и даже отыграла 3 брейк-поинта, но с четвертой попытки Квитова таки ушла в отрыв. Ну а победу в стартовой партии чешская теннисистка оформила благодаря еще одному брейку, который ей удался в самой концовке сета.
Во втором отрезке матча Квитовой хватило единственного успеха на приеме. Снова Стивенс цеплялась за свою подачу всеми силами, но с третьего брейк-поинта Петра оформила важнейший брейк. Даже после него наладить игру на приеме у американки так и не получилось и Петра Квитова спокойно довела встречу до итоговой победы.
Теперь в четвертьфинале турнира в Ухане Петра Квитова сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, которая на стадии третьего круга сенсационно выбила из борьбы 2-ю ракетку мира - еще одну представительницу Чехии Каролину Плишкову.
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