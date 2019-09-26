Даяна Ястремская уступила Петре Квитовой в четвертьфинале турнира в Ухане.

(5) Петра Квитова - Даяна Ястремская - 6:2, 6:4
Петра Квитова, конечно, преподнесла Даяне Ястремской настоящий урок. Для многих украинских болельщиков тенниса уверенная победа Даяны над Каролиной Плишковой стала поводом задуматься над чем-то большим, нежели просто выход в четвертьфинал турнира в Ухане, но все мечты Квитова очень грамотно разбила собственной уверенной игрой.
Ястремская, конечно, старалась продолжить играть так, как она это делала в матче против 2-й ракетки мира. Но Петра попросту не позволила навязать удобный для Даяны стиль игры. Может в мощи Квитова и уступает своей соотечественнице, но тактическая подкованность у нее точно в разы лучше. Этот матч Петра, похоже, выиграла именно на четком разборе игры украинки и понимании ее сильных и слабых сторон. Первые Квитова отлично нивелировала, на вторые - в нужные моменты поддавила.
Толком никто не успел понять, что матч уже начался, как Петра добилась перевеса с брейком. Ястремская провалила уже стартовый гейм на собственной подаче и доигралась в нем до тройного брейк-поинта. Два мяча Даяна ликвидировала, но полностью отыграться украинке не удалось. Казалось бы, времени на то, чтобы вернуться в борьбу за сет у Ястремской еще предостаточно, но Квитова никаких шансов на спасение не давала. В середине партии чешская спортсменка еще разочек отличилась на приеме и спокойно довела стартовый сет до победы.
В начале второй партии Квитова снова повела в счете, но на этот раз Ястремской удался моментальный обратный брейк. Правда, через минуту Петра восстановила свой перевес и вот с ним Даяна уже ничего поделать не смогла - до самого конца встречи 5-я ракетка турнира даже не подпустила украинку к брейк-поинтам.
В полуфинале турнира в Ухане Петра Квитова сыграет с победительницей встречи между еще одной украинкой Элиной Свитолиной и представительницей США Элисон Риске.
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