четверг, 26 сентября 2019 г.

Даяна Ястремская уступила Петре Квитовой в четвертьфинале турнира в Ухане.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться в полуфинал соревнований категории WTA Premier 5 в китайском Ухане. На стадии 1/4 финала Даяна в двух партиях уступила чешской спортсменке Петре Квитовой, получившей на турнире 5-й номер посева. Квитова попросту не дала Ястремской показать столь же высокий уровень игры, как в предыдущей встрече против Каролины Плишковой. На победу в матче Петра потратила чуть менее часа с четвертью игрового времени.


(5) Петра Квитова - Даяна Ястремская - 6:2, 6:4

Петра Квитова, конечно, преподнесла Даяне Ястремской настоящий урок. Для многих украинских болельщиков тенниса уверенная победа Даяны над Каролиной Плишковой стала поводом задуматься над чем-то большим, нежели просто выход в четвертьфинал турнира в Ухане, но все мечты Квитова очень грамотно разбила собственной уверенной игрой.

Ястремская, конечно, старалась продолжить играть так, как она это делала в матче против 2-й ракетки мира. Но Петра попросту не позволила навязать удобный для Даяны стиль игры. Может в мощи Квитова и уступает своей соотечественнице, но тактическая подкованность у нее точно в разы лучше. Этот матч Петра, похоже, выиграла именно на четком разборе игры украинки и понимании ее сильных и слабых сторон. Первые Квитова отлично нивелировала, на вторые - в нужные моменты поддавила.

Толком никто не успел понять, что матч уже начался, как Петра добилась перевеса с брейком. Ястремская провалила уже стартовый гейм на собственной подаче и доигралась в нем до тройного брейк-поинта. Два мяча Даяна ликвидировала, но полностью отыграться украинке не удалось. Казалось бы, времени на то, чтобы вернуться в борьбу за сет у Ястремской еще предостаточно, но Квитова никаких шансов на спасение не давала. В середине партии чешская спортсменка еще разочек отличилась на приеме и спокойно довела стартовый сет до победы.

В начале второй партии Квитова снова повела в счете, но на этот раз Ястремской удался моментальный обратный брейк. Правда, через минуту Петра восстановила свой перевес и вот с ним Даяна уже ничего поделать не смогла - до самого конца встречи 5-я ракетка турнира даже не подпустила украинку к брейк-поинтам.

В полуфинале турнира в Ухане Петра Квитова сыграет с победительницей встречи между еще одной украинкой Элиной Свитолиной и представительницей США Элисон Риске.

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о 15:54
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