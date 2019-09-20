пятница, 20 сентября 2019 г.

Магда Линетт становится полуфиналисткой соревнований в Сеуле.

Польская теннисистка Магда Линетт, получившая на турнире в Сеуле 4-й номер посева, пробивается в 1/2 финала соревнований. На стадии четвертьфинала Магда уверенно разобралась с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс, занимающей 106-ю строчку текущего мирового рейтинга. Поединок продолжался чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


(4) Магда Линетт - Кирстен Флипкенс - 6:2, 6:3

В стартовой партии Магде удался отличный рывок из двух подряд брейков, который и гарантировал польской теннисистке победу в сете. В дебюте второго отрезка матча Линетт снова повела сразу с двумя геймами на приеме в активе, но тут же упустила собственный гейм. Правда в концовке встречи Магда оформила еще один брейк и спокойно оформила выход в полуфинал турнира.

Теперь за выход в титульный матч соревнований в Осаке Магда Линетт поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.

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о 13:27
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