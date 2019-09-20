Магда Линетт становится полуфиналисткой соревнований в Сеуле.

(4) Магда Линетт - Кирстен Флипкенс - 6:2, 6:3
В стартовой партии Магде удался отличный рывок из двух подряд брейков, который и гарантировал польской теннисистке победу в сете. В дебюте второго отрезка матча Линетт снова повела сразу с двумя геймами на приеме в активе, но тут же упустила собственный гейм. Правда в концовке встречи Магда оформила еще один брейк и спокойно оформила выход в полуфинал турнира.
Теперь за выход в титульный матч соревнований в Осаке Магда Линетт поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.
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