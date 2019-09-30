Илья Марченко и Владислав Манафов успешно стартовали на Челленджере в Нур-Султане.

Илья Марченко - Максимиллиан Нойхрист - 6:4, 7:5
Владислав Манафов - Уго Гренье - 6:3, 3:6, 6:3
Во втором раунде соревнований в Нур-Султане Илья Марченко сыграет с 11-м номером посева итальянцем Маттео Виолой, ну а соперником Владислава Манафова станет 12-й сеянный Александр Недовесов.
Чуть позже свой первый поединок на турнире проведет еще один украинский теннисист Данила Калениченко. Ему в соперники достался немец Миша Зверев.
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