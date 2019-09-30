понедельник, 30 сентября 2019 г.

Илья Марченко и Владислав Манафов успешно стартовали на Челленджере в Нур-Султане.

Сразу два украинских теннисиста успешно стартовали на соревнованиях категории Челленджер в Казахстане. Илья Марченко (на фото) в матче первого круга турнира в Нур-Султане в двух партиях переиграл представителя Австрии Максимиллиана Нойхриста, ну а Владислав Манафов в трех сетах оказался сильнее француза Уго Гренье, находящегося в рейтинге более чем на 200 позиций выше украинца.


Илья Марченко - Максимиллиан Нойхрист - 6:4, 7:5

 Владислав Манафов - Уго Гренье - 6:3, 3:6, 6:3

Во втором раунде соревнований в Нур-Султане Илья Марченко сыграет с 11-м номером посева итальянцем Маттео Виолой, ну а соперником Владислава Манафова станет 12-й сеянный Александр Недовесов.

Чуть позже свой первый поединок на турнире проведет еще один украинский теннисист Данила Калениченко. Ему в соперники достался немец Миша Зверев.

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о 13:51
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