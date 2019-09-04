Илья Марченко переиграл 7-ю ракетку Челленджера во Франции.

Украинский теннисист Илья Марченко продолжает успешные выступления на соревнованиях категории Челленджер во французском городе Кассис. На стадии второго круга Илья в двух партиях обыграл 7-ю ракетку турнира белоруса Илью Ивашку, занимающего 144-ю строчку текущего мирового рейтинга. Матч просто изобиловал брейками, например в стартовом сете спортсмены по 4 раза отличились на приеме, но вот на тай-брейке победу отпраздновал именно Марченко. Во втором сете ситуацию с подачей хоть немного наладить удалось обоим, но в концовке партии снова случился обмен брейками. Победителем из него вышел украинец, который потратил на выход в третий раунд Челленджера почти 2 часа игрового времени.
Илья Марченко - (7) Илья Ивашка - 7:6(5), 6:4
За выход в четвертьфинал Челленджера во Франции Илья Марченко поспорит с 11-м номером посева израильтянином Дуди Селой. На прошлой неделе украинец уже обыгрывал этого теннисиста на турнире на Мальорке
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Отметим, что сегодня на Челленджере в Кассисе стартует еще один украинский теннисист Сергей Стаховский. Он проведет матч стартового для себя второго круга против местного спортсмена Тристана Ламазина.
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