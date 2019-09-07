Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова и стал финалистом US Open - 2019.

(5) Даниил Медведев - Григор Димитров - 7:6(4), 6:4, 6:3
Даниил Медведев уже при любом результате финального матча US Open - 2019 станет одним из ярчайших теннисистов текущего американского мейджора. Такого "внимания" публики на кортах Нью-Йорка в этом году не получал никто. И самое интересное, что Медведев от трибун действительно заряжается. И даже те, кто продолжает гудеть в адрес Даниила, признают фантастический уровень его игры на Открытом Первенстве США, да и во время всей американской серии турниров в целом.
Полуфинальный матч против Григора Димитрова россиянин вроде и начал с брейка, но добиться именно комфортного перевеса Даниилу не удалось. Через пару геймов Григор вернулся в борьбу, оформив обратный успех на приёме, а в концовке партии болгарский теннисист вполне мог вырвать победу в этом отрезке матча, но не реализовал сет-болл на приёме. Медведев выстоял, а потом оставил за собой довольно нервный тай-брейк.
В начале второго сета спортсмены устроили настоящую брейковую перестрелку. Первым на приёме отличился Димитров, но Григор тут же дважды упустил собственную подачу. Медведев тоже не слишком ответственно отнесся к перевесу в счёте и дал сопернику моментально отыграться. Окончательно склонить чаши весов в этой партии Даниил сумел лишь в концовке сета - точку в этом отрезке матча россиянин поставил как раз геймом на приёме.
По сути лишь в третьем сете Медведев отыграл действительно уверенно и стабильно. Даниил чётко держал подачу, в середине сета отличился на приёме и даже мог завершить встречу ещё одним брейком, но не реализовал парочку матч-боллов. Димитров хоть и вырвал героически победу в том собственном гейме, помешать Медведеву подать на победу не сумел.
В финале US Open - 2019 Даниил Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который в своём матче 1/2 финала переиграл итальянского теннисиста Маттео Берреттини.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий