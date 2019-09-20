Даниил Медведев выигрывает российское дерби у Андрея Рублева и выходит в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.

(1) Даниил Медведев - (5) Андрей Рублев - 6:4, 7:5
В самом начале поединка Даниил Медведев мог оправдать свой статус фаворита не только отдельно взятого матча, но и всего турнира целиком. Первый номер посева попытался сразу же обеспечить себе перевес в счёте, но не воспользовался двумя брейк-поинтами. Рублев свой шанс получил ближе к середине партии и распорядился им намного лучше - успех на приёме Андрей таки оформил.
Правда, через пару минут Даниил равновесие в счёте восстановил. Показалось, что всплеск активности на этом обмене брейками исчерпался, но под занавес сета Медведев сумел ещё раз взять подачу соперника и тут же защитить свой гейм, которого как раз не доставало для победы в партии.
Второй сет снова активнее начал именно Даниил, который на этот раз сумел перевес воплотить в преимущество в счёте. Но тут же Медведев попал в откровенную функциональную яму и выдал просто провальный отрезок, за который Рублев не просто отыгрался, но и сам вырвался вперёд с брейком. Андрею оставалось подать на сет, но Даниил в борьбу вернулся как нельзя вовремя. Теперь уже рывок в его исполнении, два брейка подряд и лидер посева оформляет выход в полуфинал турнира.
За выход в титульный матч соревнований в Санкт-Петербурге Даниил Медведев поспорит с белорусским теннисистом Егором Герасимовым, который чуть ранее на двух тай-брейках обыграл Маттео Берреттини из Италии.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий