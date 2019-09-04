Даниил Медведев переиграл Стэна Вавринку и стал первым полуфиналистом US Open - 2019.

Российский теннисист Даниил Медведев пробивается в полуфинал Открытого Первенства США. На стадии 1/4 финала Даниил, получивший в Нью-Йорке 5-й номер посева, в четырех сетах разобрался со швейцарцем Стэном Вавринкой, занимающим 24-ю строчку текущего мирового рейтинга. Медведев немного поплыл лишь по ходу третьей партии, которую он отдал сопернику. В трех остальных сетах россиянин, пусть и с разной степенью затрат сил, праздновал победу. На выход в полуфинал US Open - 2019 Даниил Медведев потратил чуть более двух с половиной часов игрового времени.
(5) Даниил Медведев - (23) Стэн Вавринка - 7:6(6), 6:3, 3:6, 6:1
В полуфинале US Open - 2019 Даниил Медведев вполне может сразится с еще одним швейцарцем Роджером Федерером. Но для этого 3-й ракетке Открытого Первенства США еще предстоит обыграть Григора Димитрова в своем матче 1/4 финала.
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