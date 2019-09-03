Гаэль Монфис разгромил Пабло Андухара на пути в 1/4 финала US Open - 2019.

Француз Гаэль Монфис, получивший в Нью-Йорке 13-й номер посева, более чем уверенно пробивается в четвертьфинал Открытого Первенства США. На стадии четвёртого круга US Open - 2019 Гаэль попросту уничтожил испанца Пабло Андухара, занимающего 70-ю строчку текущего мирового рейтинга. Монфис удержал все собственные подачи, а на приёме сумел отличиться по 2 раза в каждой из партий. Таким образом за матч Гаэль отдал сопернику всего 5 геймов. На победу в поединке французский теннисист потратил даже чуть менее полутора часов игрового времени.
(13) Гаэль Монфис - Пабло Андухар - 6:1, 6:2, 6:2
Теперь в четвертьфинале Открытого Первенства США Гаэль Монфис сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, обыгравшим на стадии четвёртого круга Андрея Рублева из России.
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