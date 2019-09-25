Гаэль Монфис добился волевой победы на старте турнира в Чжухае.

Французский теннисист Гаэль Монфис, получивший на соревнованиях в Чжухае 3-й номер посева, не без труда преодолел стадию второго круга турнира. В борьбе за выход в четвертьфинал соревнований Гаэль в трех партиях обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри, занимающего 68-ю строчку текущего мирового рейтинга. Монфис проиграл стартовый сет встречи, но оставил за собой две последующие партии, по разу отличившись на приеме в каждой из них. На выход в четвертьфинал турнира в Китае Гаэль Монфис потратил чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.
(3) Гаэль Монфис - Кэмерон Норри - 5:7, 6:3, 6:4
Теперь на стадии 1/4 финала турнира в Чжухае Гаэль Монфис сразится с испанским теннисистом Альбертом Рамосом-Винольясом.
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