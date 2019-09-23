Гарбинье Мугуруса становится первой соперницей Элины Свитолиной в Ухане.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса успешно преодолела стартовый раунд соревнований категории WTA Premier 5 в Ухане. В первом круге турнира Гарбинье в двух партиях обыграла местную теннисистку Шуай Пенг, занимающую 102-ю строчку текущего мирового рейтинга и получившую wild card в основную сетку от организаторов. Мугуруса по 2 раза в каждом из сетов матча отличилась на приеме и за 1 час и 10 минут игрового времени оформила выход во второй раунд турнира в Ухане.
Гарбинье Мугуруса - (WC) Шуай Пенг - 6:3, 6:2
Во втором раунде турнира в Ухане Гарбинье Мугуруса сыграет с 3-й ракеткой соревнований украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
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