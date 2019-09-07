Рафаэль Надаль в трех партиях справился с Маттео Берреттини в полуфинале US Open - 2019.

(2) Рафаэль Надаль - (24) Маттео Берреттини - 7:6(6), 6:4, 6:1
Конечно, Рафа был однозначным фаворитом матча против, и так прыгнувшего выше головы, Маттео Берреттини в полуфинале US Open - 2019. Понятно, что играть против подобных соперников Надаль умеет и, по-хорошему, даже хейтерам испанца трудно было найти вразумительные аргументы почему Рафаэль может вдруг не выйти в финал Открытого Первенства США. Другой вопрос в том, что все эти предматчевые расклады нужно было воплотить в жизнь на корте, да ещё так, чтобы сохранить как можно больше сил на потенциально куда более сложный титульный матч.
Надаль снова показал максимальную концентрацию на собственной подаче. Если Берреттини, фактически, весь матч бодался, цеплялся, буквально зубами выгрызал собственные геймы, отыгрывая пачками брейк-поинты, то Рафа, если быть совсем честными, не напрягся на подаче ни разу. Ни одного брейк-поинта Маттео за встречу так и не заработал. Ясно, что выдерживать такое нервное напряжение даже спортсмену привыкшему к борьбе на решающих стадиях мейджоров, достаточно сложно, что уж говорить о дебютанте полуфиналов. Берреттини старался и даже полтора сета сумел держать подачу. Но, в итоге, ожидаемо посыпался.
В стартовой партии, например, Рафа вполне мог брать 3 гейма на приёме. Берреттини спасался всякий раз и даже отыграл сет-болл у соперника, который возник уже буквально накануне тай-брейка. И вот именно тай показался тем единственным шансом итальянца на успех. Маттео очень лихо начал 13-й гейм, повел сразу с двумя мини-брейками - 4:0, но не довел дело до победного завершения партии. С двойного сет-поинта у соперника при счёте 6:4 Надаль выиграл 4 розыгрыша подряд и повел в матче.
Было ощущение, что второй сет может пойти абсолютно по такому же сценарию. Надаль опять стабильно цеплялся на приёме, но Маттео, конечно, показывал просто невероятный характер. Ещё пару собственных геймов итальянец вытащил, но в середине сета с 10-го по счету в матче брейкового мяча Рафа таки отличился на приёме. Стоит ли подчеркивать, что Берреттини не имел никакой возможности это отставание ликвидировать.
Ну а третий сет получился именно таким, каким многие ожидали увидеть и весь матч целиком - разгромным. Берреттини уже попросту вымотался, а Рафа не стал щадить итальянца и чётко сразу трижды за партию взял его подачу.
Теперь в финале US Open - 2019 Рафаэль Надаль сыграет с россиянином Данилом Медведевым, который в своём полуфинале обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий