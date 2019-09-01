Рафаэль Надаль без проблем шагнул в 1/8 финала US Open - 2019.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, получивший на последнем в сезоне Турнире Большого Шлема 2-й номер посева, уверенно выходит в четвёртый круг US Open. На стадии 1/16 финала Открытого Первенства США Рафа в трех сетах переиграл корейского квалифайера Хена Чона, занимающего 170-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Надаль не позволил сопернику добраться даже до брейк-поинтов, ну а сам 4 раза отличился на приёме. На победу в матче Рафаэль Надаль потратил чуть более двух часов игрового времени.
(2) Рафаэль Надаль - (Q) Хен Чон - 6:3, 6:4, 6:2
За выход в четвертьфинал US Open - 2019 Рафаэль Надаль теперь поспорит с хорватским теннисистом Марином Чиличем.
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