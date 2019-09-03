Рафаэль Надаль в четырех партиях обыграл Марина Чилича и вышел в четвертьфинал US Open - 2019.

(2) Рафаэль Надаль - (22) Марин Чилич - 6:3, 3:6, 6:1, 6:2
Фактически в самом начале встречи теннисисты устроили обмен брейками, победителем из которого вышел именно Рафаэль Надаль. Испанец первым отличился на приёме, но уже через несколько минут упустил и собственную подачу. Чилич, правда, тут же позволил сопернику снова вырваться вперёд в счёте и уже этот перевес и стал ключевым во всей стартовой партии противостояния.
Второй сет не то чтобы прошёл под диктовку Чилича, но хорват действительно выглядел немного предпочтительнее. Марин достаточно быстро смог взять подачу Надаля, ну а на собственных геймах Чилич действовал в этом отрезке встречи просто безукорительно.
Куда подевались эта уверенность у хорвата в дальнейшем остаётся лишь догадываться. Марин просто не выдержал всплеска активности в исполнении Рафы и банально поплыл. Если стартовый гейм третьего сета на собственной подаче Чилич защитил с двух брейк-поинтов, то два следующих Надаль выигрывал практически без сопротивления Марина. Этих двух брейков Надалю вполне хватило для комфортной победы в партии.
Ударный отрезок Рафаэль продолжил и в дебюте четвёртого сета. Чилича действительно почти не было видно на корте и первый раз хорват взял свою подачу лишь при счёте 0:4, когда у Надаля уже образовался перевес в два брейка. Получается, что на стыке третьей и четвертой партий Рафа выиграл 9 геймов подряд.
Теперь в четвертьфинале US Open - 2019 Рафаэль Надаль сыграет с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом, который довольно неожиданно выбил из борьбы немца Александра Зверева.
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