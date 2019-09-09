Рафаэль Надаль в тяжелейшем пятисетовом финале обыгрывает Даниила Медведева и становится победителем US Open - 2019.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выигрывает свой 19-й титул на Турнирах Большого Шлема. В финале US Open - 2019 Рафа в пяти партиях обыграл россиянина Даниила Медведева, получившего в Нью-Йорке 5-й номер посева. Надаль вёл 2:0 по сетам, но позволил Даниилу вернуться в борьбу и сравнять счёт по партиям. В начале решающего отрезка матча Рафаэль с трудом удержал собственную подачу, но затем перехватил инициативу у откровенно уставшего Медведева. На победу в финале Открытого Первенства США Рафаэль Надаль потратил лишь чуть менее пяти часов игрового времени.
(2) Рафаэль Надаль - (5) Даниил Медведев - 7:6, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4
В целом Рафаэля Надаля трофей в Нью-Йорке стал 84-м в карьере. А вот по количеству побед на Турнира Большого Шлема Надаль вплотную приблизился к Роджеру Федереру, в активе которого 20 трофеев.
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