Рафаэль Надаль дважды упустил перевес в два брейка, но в трех партиях обыграл Диего Шварцмана в четвертьфинале US Open.

(2) Рафаэль Надаль - (20) Диего Шварцман - 6:4, 7:5, 6:2
Диего Шварцман в отчетном матче дважды сделал, казалось бы, невообразимое. В те моменты, когда Надаль уверенно контролировал ход игры, вел с комфортным перевесом и должен был спокойно завершать партии в свою пользу, аргентинскому теннисисту удавалось возрождать интригу. Да, ни разу зацепиться за сет Шварцману так и не удалось, но от его камбеков зрители действительно получили настоящее удовольствие.
Вообще Рафе пришлось изрядно потрудиться для того, чтобы не усложнять себе жизнь дополнительными партиями. В том же стартовом сете после ударного дебюта, в котором Надаль повел сразу с двумя брейками - 4:0, испанец вполне мог получить скрытую баранку от соперника. Шварцман методично отыграл обе упущенные подачи, а потом и еще раз зацепился на приеме. Рафаэль спас гейм с двойного скрытого сет-болла у Диего. Ну а через несколько минут сам воспользовался первым же полноценным сет-поинтом.
История практически повторилась во втором сете. Снова Надаль сумел повести сразу с двумя брейками, но умудрился дважды не подать на победу в партии. Шварцман, правда, опять не дотянул даже до тай-брейка. Камбек забрал у Диего слишком много сил и до конца этого игрового отрезка аргентинский теннисист еще раз упустил собственную подачу.
По сути, только в третьем сете Надаль не позволил сопернику вернуться в борьбу после собственного рывка. Рафаэль опять оформил два брейка подряд, но на этот раз именно вторым успехом на приеме и была поставлена победная точка во встрече. И, кстати, про вызов физио на корт. Уже после матча Надаль признался, что особых проблем со здоровьем у него и не было. Трудности возникли из-за тяжелых погодных условий и повышенной влажности.
Теперь в полуфинале US Open - 2019 Рафаэль Надаль сыграет с итальянским теннисистом Маттео Берреттини, который на тай-брейке решающего сета в своем матче 1/4 финала переиграл француза Гаэля Монфиса.
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