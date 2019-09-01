Наоми Осака продолжает успешную защиту титула US Open.

(1) Наоми Осака - (WC) Кори Гауфф - 6:3, 6:0
Осака попыталась сразу же показать, кто на корте действующий чемпион соревнований и двукратный победитель Турниров Большого Шлема, а кто пусть и до жути перспективный, но пока лишь подающий надежды спортсмен. Правда, сломить Кори было не так уж и просто - дважды Наоми вырывалась вперёд с брейком, но оба раза Гауфф находила чем ответить. Третью упущенную подачу юная американка отыграть уже не смогла и Осака оставляет за собой стартовый сет.
Вторая партия снова началась с брейка в исполнении японской теннисистки. Гауфф вполне могла снова отыгрываться, но упустила тройной брейк-поинт. Похоже, что этот эпизод и стал переломным - Кори посыпалась и получила от Осаки полноценную баранку во второй партии.
Теперь за выход в четвертьфинал US Open - 2019 Наоми Осака поспорит с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Из-за отказа Анетт Контавейт от продолжения борьбы в Нью-Йорке Белинде даже не пришлось выходить на корт для того, чтобы преодолеть третий круг соревнований.
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