Наоми Осака выигрывает турнир в Осаке.

Японская теннисистка Наоми Осака выигрывает домашние соревнования в Осаке, на которых она являлась лидером посева. В титульном матче турнира Наоми в двух партиях уверенно обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову, занимающую 41-ю строчку текущего мирового рейтинга. Осака не позволила сопернице ни разу добраться даже до брейк-поинтов, ну а сама стабильно навязывала Павлюченковой борьбу на приеме и в итоге трижды взяла подачу Анастасии. На победу в финале турнира в Японии Наоми Осака потратила 1 час и 10 минут игрового времени.
(1) Наоми Осака - Анастасия Павлюченкова - 6:2, 6:3
Для Наоми Осаки титул становится уже четвертым в карьере и вторым по ходу текущего сезона.
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