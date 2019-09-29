Наоми Осака за полтора часа справилась со стартовой соперницей в Пекине.

(4) Наоми Осака - Джессика Пегула - 6:3, 7:6(5)
Единственное, в чем можно упрекнуть Наоми Осаку по итогам её стартового матча в Пекине, так это в том, что японская теннисистка, добившись перевеса, позволяла себе некоторую расслабленность в концовках каждой из партий. Так, в первом сете Наоми повела сразу с двумя брейками, но не смогла с первой попытки подать на партию. Правда, отставание Пегулы было слишком большим, так что отыграть его полностью Джессика не сумела.
Второй сет проходил в относительно равной борьбе, но под занавес партии Пегула не смогла подать на тай-брейк и Осака получила возможность ставить точку в поединке. Но и тут Наоми своим шансом не воспользовалась, позволив американке перевести сет на тай. Уже на нем Наоми и оформила итоговую победу в матче.
Во втором раунде турнира в Пекине Наоми Осака сыграет с победительницей встречи между Жиль Тайхманн и Андреа Петкович.
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