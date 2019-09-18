Наоми Осака с трудовой победы над Викторией Томовой начинает выступления в Осаке.

(1) Наоми Осака - (Q) Виктория Томова - 7:5, 6:3
Иначе, как провальным, старт матча для Наоми Осаки назвать просто не получается. Японская теннисистка дважды проиграла собственную подачу и отпустила далеко не самую именитую соперницу в солидный отрыв. Томовой, правда, банально не хватило опыта подобных встреч, потому как вцепиться в перевес болгарская спортсменка не сумела. Один брейк Осака отыграла моментально, второй - ликвидировала уже в середине партии, ну а под самый занавес стартового отрезка матча Наоми еще и помешала сопернице подать на тай-брейк.
Вторая партия снова началась с брейка в исполнении Виктории, но учитывая то, как лихо Осака перевернула ход стартового сета, говорить о серьезности этого перевеса не приходилось. Тем более, что Наоми действительно достаточно быстро ликвидировала отставание в счете. Ну а под занавес матча Осака уже полностью переигрывала соперницу. Японская спортсменка оформила брейк под ноль и сразу после него уверенно подала на победу.
В четвертьфинале турнира в Осаке первая ракетка соревнований теперь сыграет с победительницей встречи между Варварой Флинк и Юлией Путинцевой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий