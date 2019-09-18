среда, 18 сентября 2019 г.

Наоми Осака с трудовой победы над Викторией Томовой начинает выступления в Осаке.

Японская теннисистка Наоми Осака, получившая на домашнем турнире Toray Pan Pacific Open 1-й номер посева, начинает выступления с довольно уверенной, но при этом трудовой победы. На стадии второго круга Наоми в двух партиях обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову, занимающую 181-ю строчку текущего мирового рейтинга. Для Осаки крайне неудачно складывались дебюты каждого из сетов противостояния, но в итоге японская спортсменка переламывала ход игры. На выход в четвертьфинал турнира Наоми потратила чуть более полутора часов игрового времени.


(1) Наоми Осака - (Q) Виктория Томова - 7:5, 6:3

Иначе, как провальным, старт матча для Наоми Осаки назвать просто не получается. Японская теннисистка дважды проиграла собственную подачу и отпустила далеко не самую именитую соперницу в солидный отрыв. Томовой, правда, банально не хватило опыта подобных встреч, потому как вцепиться в перевес болгарская спортсменка не сумела. Один брейк Осака отыграла моментально, второй - ликвидировала уже в середине партии, ну а под самый занавес стартового отрезка матча Наоми еще и помешала сопернице подать на тай-брейк.

Вторая партия снова началась с брейка в исполнении Виктории, но учитывая то, как лихо Осака перевернула ход стартового сета, говорить о серьезности этого перевеса не приходилось. Тем более, что Наоми действительно достаточно быстро ликвидировала отставание в счете. Ну а под занавес матча Осака уже полностью переигрывала соперницу. Японская спортсменка оформила брейк под ноль и сразу после него уверенно подала на победу.

В четвертьфинале турнира в Осаке первая ракетка соревнований теперь сыграет с победительницей встречи между Варварой Флинк и Юлией Путинцевой.

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о 13:29
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